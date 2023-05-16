MURAT KARASU

Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, seçim sonuçlarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Onan, milletin ülkeyi yönetmeye talip olan siyasetçileri uyardığını belirterek, seçmenin adayları tekrardan değerlendirmeye aldığını söyledi.

Yazılı açıklama yapan Bedii Onan, “Türk milleti Kandil Dağı ile domuz bağı arasında tercih yapmak yerine siyasetteki yol ve rol arkadaşları konusundaki çekincesini ortaya koymuştur. Tıpış tıpış sandığa gidip oy kullanmak yerine hassas bir seviyede bırakmıştır.Tercihi yapacak siyasetçilerdir. Son sözü de söyleyecek asil Türk milletidi” dedi.

Mevcut sonuçlara göre, sayısal verileri okuyarak kazandığını düşünen partilerin şimdilik kazançlı görünse de esasında kaybettiğini ifade eden Onan, “AKP 2002 seçim sonuçlarındaki ilk oranlarına geri çekilmiştir. Kaybettiği oylar ittifak ortaklarının hanesine yazılmıştır. AKP’den ayrılan siyasetçilerin oy olarak bir varlık gösteremediği de ortada olmakla beraber elde ettikleri vekillikler bir kazançtır. Bu partilerin siyasette ne yapabilecekleri de Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundan sonra görülecektir” açıklamasında bulundu.

Onan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Ülkemizde konut almaları karşılığında dört eşi ve ondört çocuğu ile ülkemizin vatandaşlığını elde eden başta Ortadoğu ve Arap ülkeleri ile diğer ülke vatandaşlarının ülkemiz ve milletimizin geleceğini belirleyen seçimlerde oy kullanması kabul edilemez bir durumdur.

Konut alma karşılığı başka ülke vatandaşlarının tüm aile mensuplarına Türk vatandaşlığı verilmesi ile ilgili kanun ve mevzuat ivedi olarak iptal edilmelidir. Sığınmacı ve diğer göçmenlerin almış olduğu vatandaşlıklar ile elde edilen başta seçme ve seçilme haklarına yönelik zorlaştırıcı düzenlemeler yapılmalıdır.

Siyaset ve ticaret baronlarının tüm blokajlarına rağmen seçimin kazananı % 2.5 luk oy oranına erişen Zafer Partisi ve % 5.5 lik oy alan Sinan Oğan’dır.

Zafer Partisi, diğer partilerin devasa seçim harcamalarına karşılık gönüllü partililerin küçük bütçeleri ve harcamaları ile seçim çalışması yapmıştır. Bina duvarlarına asılan yüzlerce m2 lik bez afişlere karşılık Zafer Partisi, 10*14 cm lik kağıt bröşürler ile seçim çalışması yürütmüştür. Bilboard ve raket olarak bilinen reklam alanlarına maddi yetersizlikler sebebiyle bir tek kez reklam verme imkanı olmamıştır. Keza tek bir tv kanalına bile Zafer Partisine ait reklam filmi yaptırıp, yayınlatma imkanı maddi nedenlerden dolayı mümkün olmamıştır. Zafer Partisi’nin almış olduğu bir oya karşılık yapmış olduğu seçim harcaması yaklaşık 1 lira 25 kuruş civarında olmuştur.

TV ekranları haber amaçlı dahi de olsa Zafer Partisi ve Sinan Oğan’a açılmamıştır. Eşit olmayan şartlar altında yapılan seçim bitmiştir. Zafer Partisi, bugünden itibaren önümüzdeki yıl yapılacak mahalli seçimlere yönelik çalışmalara başlayacak ve başarılı olmak için hazırlanacaktır.

Seçimlerde Zafer Partisi’ne ve Cumhurbaşkanı adayımız Sinan Oğan’a oy veren vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Oy verenlerimizin varlığı, partimizin varlığıdır. Türk siyasetinde artık Zafer Partisi vardır. Varlığını da izlediği politikalar ile gösterecektir.

Çorum özelinde vatandaşlarımızın beklediği yatırım ve hizmetler mevcuttur. Hızlı tren bunların başında gelmektedir. Güzergah olarak düz bir arazi olan Kırıkkale Çorum arasına hızlı tren hattının yapılması, Samsun Çorum yolcu ve yük taşıma hattının hizmete girmesi şehrimizdeki sanayicilerin üretimlerinin Samsun limanına nakledilmesi açısından büyük fayda sağlayacaktır.

Zafer Partisi, 13 milyon sığınmacı ve kaçak göçmenin varlığının gelecekte bir milli güvenlik meselesi olacağını her platformda dile getirmesine rağmen, verilen genel mesajlar kutuplaştırılan seçmenin parti tercihinde geri planda kalmıştır. Ekonomik ve sosyal problemlerin ana sebeplerinden biri olan sığınmacılar ve kaçak göçmenler bir an önce ülkelerine geri gönderilmeli ve bu konuda politikalar geliştirilmelidir.

Seçim meydanlarında vatandaşlarımıza yönelik çok sayıda vaat dile getirilmiş, siyasetçiler tarafından sözler verilmiştir.Verilen sözlerin karşılanması ve yerine getirilmesi Türk milletinin beklentisidir.Verilen sözler geciktirilmeden, vatandaşı bıktırmadan yerine getirilmelidir.

Seçim öneci ertelenen ve ötelenen temel sorunların çözümü için vakit geçirmeden harekete geçilmelidir. Türk milletinin önünde hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı vardır. Konut ve barınma problemi vardır. İstihdam ve üretim sorunu vardır. Nitelikli eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim problemleri vardır. Ülkemizin sınır güvenliği ve sığınmacı, kaçak göçmen sorunu vardır. İç ve dış borç problemi vardır. Alarm veren tarım ve hayvancılık sektörününe ait istihsal sorunları vardır. Bu meseleler çözüm beklemektedir. Hamasetin çare ve çözüm olmadığı da aşikardır. Karnı tok olup şikayet edenlerin talep ve beklentileri değil, karnı aç olup şükür edenlerin sorun ve ihtiyaçları acilen karşılanmalıdır.”