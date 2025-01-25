Çorum Emek ve Demokrasi Platformu, kamu denetim mekanizmalarının güçlendirilmesini, işletmelerde güvenlik standartlarının arttırılmasını istedi.

Bolu Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından kitlesel basın açıklaması düzenlendi.

78 kişinin ölümüne; rant, ihmal ve kâr düzeninin sebep olduğuna dikkati çeken Emek Platformu, ‘verecek tek bir canımız bile yok’ demek için Kadeş Barış Meydanında kitlesel basın açıklaması yaptı.