Memur-Sen Çorum Engelliler Komisyonu Başkanı Emrah Çakır, “Engelliler Haftası” nedeniyle yaptığı açıklamada, Memur-Sen Engelliler Komisyonu olarak amaçlarının engellilerin sesini daha gür duyurmak, haklarını kararlılıkla savunmak ve toplumda bu önemli konuda farkındalığı artırmak olduğunu belirtti.

Engelliliğin bir noksanlık değil, hayatın doğal bir parçası ve insanlığın zenginliği olduğuna yürekten inandıklarını belirten Emrah Çakır, “Memur-Sen olarak temel düsturumuz, her bir bireyin eşit haklara sahip olması ve onurlu bir yaşam sürme hakkının dokunulmazlığıdır. Engelli kardeşlerimizin de eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal hayata kadar her alanda ayrımcılığa maruz kalmadan, etkin ve katılımcı bireyler olarak yer almaları en doğal hakkıdır ve bu beklentimizi her platformda dile getiriyor, getirmeye devam edeceğiz” dedi.

“Ülkemizde ve küresel ölçekte engelli kardeşlerimiz hala pek çok engelle karşılaşmaktadır” diyerek açıklamasına devam eden Emrah Çakır, “Fiziksel erişilebilirlik sorunları günlük yaşamı zorlaştırırken, eğitim ve istihdam alanındaki bariyerler potansiyellerini tam olarak ortaya koymalarını engellemektedir. Sosyal hayata katılımda yaşanan güçlükler ve zaman zaman karşılaşılan ayrımcı tutum ve davranışlar, engelli kardeşlerimizin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Memur-Sen Engelli Komisyonu olarak, bu sorunların çözüme kavuşturulması için var gücümüzle çalışmaktayız. Engelli kamu çalışanlarımızın haklarının korunması ve geliştirilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, atama süreçlerinde adil ve şeffaf uygulamaların hayata geçirilmesi en temel önceliklerimiz arasındadır. Kamu kurumlarında engelli dostu bir kültürün yerleşmesi, erişilebilirlik standartlarının ülke genelinde yaygınlaşması ve engelli çalışanlarımızın mesleki gelişimlerinin desteklenmesi için aralıksız çaba gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Son yıllarda engelli bireylerin yaşam kalitesini artırma ve toplumsal yaşama tam katılımlarını sağlama adına önemli ve öncü adımlar atıldığını kaydeden Emrah Çakır, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İlk kez hayata geçirilen evde bakım desteği, bakıma muhtaç engelli bireylerin ailelerinin yanında yaşamlarını sürdürebilmelerine olanak tanımış, kamu istihdamında engelli çalışan sayısının 5 binden 77 binlere ulaşması tarihi bir başarıdır. Erişilebilirlik mevzuatının oluşturulması da engelsiz bir yaşam ortamının yasal zeminini hazırlamıştır. Bu kazanımlar, devletimizin engellilere yönelik sosyal politikalarındaki samimi ve kararlı iradenin bir göstergesidir. Ancak, Memur-Sen’in de haklı olarak dile getirdiği gibi, ne yazık ki son birkaç yıldır yapılan bazı düzenlemeler, elde edilen bu önemli kazanımları zayıflatmakta ve sahada ciddi mağduriyetlere yol açmaktadır.

Son zamanlarda ülkemizde yaşanan bazı gelişmeler, engelli kardeşlerimizin kazanılmış haklarında ciddi kayıplara yol açmıştır. Özellikle "bazı kamu kurumlarında engelli kadrolarına yapılan atamalardaki azalma", "mevcut yasal düzenlemelerde engellilerin aleyhine yapılan değişiklikler", "sosyal destek mekanizmalarında yaşanan aksaklıklar" “Engellilerin aldıkları ortez, protez ve araçlarla ilgili sıkıntılar” “iptal edilen ya da verilmeyen engelli raporları” vb. Bu tür uygulamalar, engelli kardeşlerimizin umutlarını kırmakta ve toplumsal hayata katılımlarını zorlaştırmaktadır. Kazanılmış haklardan geri adım atılması kabul edilemez bir durumdur ve Memur-Sen olarak bu konudaki rahatsızlığımızı ve tepkimizi açıkça ifade etmek istiyoruz. Unutmamalıyız ki, engelli kardeşlerimize sunacağımız her türlü destek ve imkan, aslında toplumumuzun geleceğine yapılan bir yatırımdır. Onların yeteneklerini keşfetmek, potansiyellerini açığa çıkarmak ve toplumsal yaşama tam ve eşit katılım sağlamak, ülkemizin kalkınmasına ve refahına önemli katkılar sunacaktır. Bu anlamlı haftada Memur-Sen olarak, engelli kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya, onların haklı mücadelelerinde destek vermeye kararlılıkla devam edeceğiz. Engelliler Haftası'nın, toplumsal farkındalığın artmasına, son zamanlardaki hak kayıplarının telafi edilmesine ve engelli kardeşlerimizin yaşam standartlarının yükselmesine vesile olmasını diliyorum.” (Haber Merkezi)