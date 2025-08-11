Batman Çayı'nda akıntıya kapılan 11 yaşındaki kız çocuğu boğuldu.

Edinilen bilgilere göre, ailesiyle Batman merkeze bağlı Şerbetli köyü yakınlarına pikniğe giden 11 yaşındaki A.K., girdiği Batman Çayı'nda akıntıya kapıldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkartılan küçük kız, olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. A.K., kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.