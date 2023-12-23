Ahlatcı Çorum FK’nın son haftalardaki golcü futbolcusu Ozan Sol, Urfaspor maçına hasta hasta çıktığı maçta oyundan çıktıktan sonra soyunma odasında serum takıldı.

Kırmızı Siyahlı takımın son haftalardaki çıkışına golleri ve asistleri ile büyük katkı yapan Ozan Sol Urfaspor maçına hasta olarak çıktı.

İlk yarıda takımının kazandığı penaltıyı gole çeviren Ozan Sol 68. dakikada fiziksel olarak bitince değişiklik istedi.

Oyundan çıkarken sağlık ekibinin desteği ile sahadan çıkan Ozan Sol hemen soyunma odasına götürüldü.

Ozan Sol’un soyunma odasında takılan serum ile biraz kendine geldiği ve kafile ile Çorum’a döndüğü öğrenildi.

Ozan Sol’un tedavisinin yoğun şekilde devam ettiği pazartesi günü oynanacak Boluspor maçında da bir saatlik bölümde forma giymesinin hedeflendiği belirtildi.