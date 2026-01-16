Gençliğimden beri okuyup yazmaya, bildiklerimi söz ve yazıyla aktarmaya devam ettim. Öğrencilik yıllarımdan beri cemaate hitap ettim. Çeşitli toplantılarda konuştum. Ama aradan bir süre geçtikten sonra onların unutulduğu kanısına vardım.

Öyleya, vakanüvistler yazmasalardı tarihi olaylar da unutulurdu. Elde sözleşmeler olmasaydı o savaşlar ve sonuçları hakkında elimizde bir şey kalmayacaktı. Evlilik, alışveriş, ortaklık, toplumsal ilişkiler bile yazılı bir anlaşmaya dayanmadıkça tartışmalı olabiliyor.

Onun içindir ki ‘Söz uçar, yazı kalır’ demişler. Söylenilenleri ve yapılanları yazıyla kayıt altına almadıkça bir vesika gibi önemli bir belge niteliğine kavuşmaz.

Ben de bundan hareketle, söylediklerimin bir kısmını yazıya geçirmeye karar verdim. Üniversitenin bazı sempozyumlarında tebliğler sunmuştum. Panellerde görüşlerimi aktarmıştım. Çeşitli salonlarda ve farklı konularda konferanslar vermiş, söyleyilerde bulunmuştum. Sanıyorum pek çoğu ya unutuldu ya da kayboldu.

İşte bu nedenle onları bir araya getirerek ‘Söz uçar yazı kalır’ adlı kitapta bir belgesel niteliğinde sunmaya karar verdim.

Birinci bölümde sempozyumlarda sunduğum tebliğleri sıraladım:

* İskilipli Atıf Hoca’nın İthamı ve İdamı.

* 7-8 Hasan Paşa’nın Çorum’a Hizmetleri.

* Çorum Hasanpaşa Kütüphanesi’ndeki Kur’an-ı Kerim üzerine yapılan Çalışmalar ile ilgili bazı örnekler.

* Baltacı Mehmet Paşa Köyü ve Çeşmesi.

* Elvan Çelebi ve Aşık Paşa konulu çalışmalarım.

* Ahmet Feyzi Çorumi’nin Feyzü’l - Vahip Fi- Necat-i Ebi Talip adlı eseri.

İkinci bölümde panellerdeki sunumlarımı aktardım.

* Ölümünün 110. yılında Yedi Sekiz Hasan Paşa.

* Evliya Çelebi Syahatnamesi’nde Çorum Yöresi.

* Kent Kültürü ve Kentin Meşhur Simalarıyla söyleşi bağlamında Abdulkadir Ozulu.

*Üçüncü bölümde bazı konferaslarımdan ve söyleşilerimden özetler yer alıyor:

* Anadolu’da Hanedan ve Köy Odaları.

* Yazı ve Kitap Üzerine.

* Çorum’da Hıdırlık’ın Manevi İklimi ve İnanç Turizmine Etkisi.

* Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik.

* Tasavvuf Edebiyatında Gülbanglar.

* Seydim’in Manevi Mimarı Seyyit Murat.

* Bunların dışında pek çok yerde konferans verdim ve söyleşilerde bulundum. İlk konferansımı Çorum İmam Hatip Lisesi Salonu’nda 1968 yılında vermiştim. Konusu; Hıristiyanlık ve misyoner faaliyetleri idi.

İkinci olarak eğitim çalışmaları için Fransa’da bulunduğum sırada Strasburg vilayetinde 2001 yılında Mevlana Camii Salonu’nda Türk ailelerine ‘Türk Aile Yapısını Korumak’ konulu iki oturumlu bir sunum yaptım.

Bunlardan sonra çeşitli okullarda ve kurumlarda değişik konularda konferanslar verdim, söyleşilerde bulundum. Onlardan hatırımda kalanların bir ksımını kitabın sonunda sıraladım.

Böylelikle 41. kitabımı da sizlere sunmuş bulunuyorum.