Yüce Allah’ın buyruğu böyle. Zina yapmayınızdan daha geniş anlamlı bir yasak. Zinaya yol açan, yönlendiren, sevk eden, tahrik eden her şeyden, her yerden ve ortamdan uzak durun anlamındadır.

Öyleyse zina nedir? Zina; meşru olmayan, evlilik dışı cinsel ilişkidir. Çoğunlukla fuhuşla eş anlamda kullanılır. Fuhuş de evlilik dışı cinsel ilişkiyi anlatır. Fuhuş, din ve ahlak ölçülerine uymayan het türlü aşırılığı ifade eder. Edep ve ahlaka aykırı her türlü kötülük ve çirkinlik anlamında kullanılan fuhuş, daha çok zinakarlığı ifade eder. Zina ile meşgul olan kadınlara fahişe denilmesi de ondandır. Evet, dünyanın en eski mesleği fahişeliktir, derler.

Mezopotomya’dan alın da Roma’ya Bizansa ve dünyanın en eski uygarlıklarına bakınız, hepsinde hem zina hem de homoseksüellik yaygınmış. Onun için kimse babasından emin değilmiş. Soy, mesep karışık olduğundan kadının işaret ettiği erkek o çocuğun babası sayılırmış.

Onun için İslam, zinadan önce zinaya götüren yolları yasaklamıştır. Toplumu her yönden zinaya teşvik eden propaganda, teşvik ve tahrik varken zinayı yasaklamak oldukça güçtür.

Altmışlı yıllarda merhum Bekir Topaloğlu, ‘İslam’da kadın’ kitabında fuhşa götüren yolları şöyle sıralamış:

- Bakmak

- Dokunmak

- Dinlemek

- Şarkı, türkü ve çalgı aletleri

- Kadınlı erkekli karma hayat

- Moda

- Basın, yayın ve magazin.

Günümüzde bunlara televizyon, internet, sosyal medya v.s. de eklenebilir.

Mesela müzik denilip geçiliyor. Şarkı sözlerinin arasında ‘sana tapıyorum’ veya ‘mihrabımsın’ gibi inancımızı ilgilendiren aşırıkların yanısıra ‘vesikalı yarim’ ‘Abone olmak’, ‘Dadanmak’... gibi fuhşu meşrulaştırmaya çalışan sözcükler de bulunmaktadır.

Filimlerde, dizilerde, magazin haberlerinde ‘falan, falanla aşk yaşıyorlar. Evliliği henüz düşünmüyorlar’ şeklindeki övgüler, zinayı toplumda normalleştirmeden başka nedir.?

Paris’te yapılan defilenin benzerlerini caddede bizim kızlarımız taklit ediyorsa bunu sadece özgürlük deyip geçmek edebe uygun mudur?

Ünlü boksör Muhammed Ali Clay bile bu tür hallere isyan etmiş: ‘Satılacak malı olan kimse, onun teşhir eder. Mini etek giyen batılı kadınlar da kendilerini birer fahişe gibi teşhir ediyor, elâleme gösteriyor ve çirkin hadiselere sebep oluyor.’

Bu arada ‘zina bina (aile yapısı) yıkar’ atasözümüzü unutmayalım. Kadın cinayetlerinin, aile içi şiddetin çoğunun altında aldatma diye ifade edilen zina yatmaktadır.

Kur’an-ı Kerim’de Nur Suresi’nde kadın ve erkeklerin karşı cinsel şehvetle bakmasını yasaklıyor.’ ‘gözlerini harama bakmaktan korusunlar’ buyuruluyor.

Hz. Peygamber (sav)’e: ‘İnsanın gözü ansızın namahremi görebilir.’ diye sorulunca buyurdu ki: ‘Gözünü başka tarafa çevir.’ Zira birinci bakış, zorunluluktansa da ikincisi haramdır.

Resulullah (sav) her organın zinasının söz konusu olduğunu belirtiyor.

‘Gözün zinası bakmaktır. Kulakların zinası dinlemektir. Dilin zinası konuşmaktır. Elin zinası yapışmak, tutumaktır. Ayağın zinas da yürümektir. Nefis ise sever, temenni ve arzu eder. Ut yeri de bunu yapar veya terk eder.’ (Buhari-Müslim)

İbni Abbas anlatıyor: Hz. Peygamber (sav) kadınlara benzemeye çalışan erkeklere, erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lânet etmiştir ve ‘Onları evlerinizden çıkarınız’ buyurmuştur. (Buhari)

Ben şahsen şu hadisteki uyarıdan ürperiyorum. Hz. Peygamber (sav) buyuruyor ki, ‘Cehennem halkından iki sınıf var ki ben onları görmedim (fakat onlar bir gün türeyecekler) Ellerinde sığır kuyrukları gibi kamçılar bulunup onlarla halkı döven insanlar, bir de giyinmiş fakat çıplak olan (yani vücudunun çirkin yerlerini örtüp cazip kısımlarını açan veya teninin rengini gösterin ince ve dar elbiseler giyenler.) vücutlarını sağa sola eğip çalımlı ve kırıtarak yürüyen ve başları Horasan develerinin hörgüçleri gibi (saçları kabartılmış) olan kadınlar... Bunlar cennete giremezler, kokusunu da alamazlar. Halbuki cennetin kokusu şu kadarcık yoldan bile alınır.’ (Müslim)

Livata (homoseksüellik) lezbiyenlik ve başka canlılarla ilişki ise zinadan da beterdir. Hepsi de haramdır. Lut kavminin livata yüzünden helâl olduğunu Kur’an-ı Kerim, uzun uzun anlatmaktır.

Bu örnekten hareketle Hz. Ebubekir, ‘İçinde fuhuş yayılan bir kavme, Allah umumi bela verir.’ sözüyle günümüz müslümanlarını da uyandırmaya çalışıyor.