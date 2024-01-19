AK Parti Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Mühendisi ve Sosyolog Hüseyin Çalışkan, belediye başkan adayının belirlenmesinin ardından adaylık süreci ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamasının başında aday olarak gösterilen Halil İbrahim Aşgın’ı tebrik ettiğini belirten Hüseyin Çalışkan, “31 Mart'a kadar olan zorlu çalışma sürecinde, başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Seçimin partimizin zaferiyle neticelenmesini ve akabinde de hayırlı ve hayırlarla dolu hizmetler yapmanın nasip olmasını dilerim” dedi.

Aday adaylığı sürecinde 19 ana başlık ve 150 alt başlıktan oluşan bakış açısını ve fikirlerini kamuoyu ile paylaştığını hatırlatan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Söyleyecek sözümüz, gösterecek duruşumuz’ vardı. ‘Sözümüzü söyledik, duruşumuzu gösterdik’. Dua eder ve dilerim ki, sözümüz hemşehrilerimizin aklında ve gönlünde yer bulmuştur. Bilirsem çok sevinirim ki duruşumuz kabul görmüştür.

Yaklaşık 2/3 ünü paylaştım. 35 yıllık birikimim dolayısıyla dolduğum, fikir ve projelerimi hemşehrilerime sundum. Aday adaylığı ilanıma, fikir ve projeler olarak dolu dolu başlamanın gerekli, doğru ve ideal olduğu kanaatiyle önceden hazırlık yaptım. Dolu başlamanın yetmeyeceği kanaatiyle de fikir ve projelerimi arttırarak yoluma devam ettim.

Çünkü benim anlayışıma göre, aday adaylığı müracaatı ile adaya karar verilmesi arasında geçen sürede, aday adaylarının belediye ve belediyecilikle ilgili bilgilerini, birikimlerini, vizyonlarını, şehre ve hemşehrilerine bakış açılarını, tecrübelerini, fikirlerini ve projelerini paylaşmalarının ideal ve doğru çalışma şekli olduğu kanaatiyle çalıştım. Belediye ve belediyecilikle ilgili bilgi hakimiyetimi teorik olarak, pratik olarak, fikir olarak, projeler olarak ve ilkesel olarak anlatmaya çalıştım.

“Biz bir yola çıktık. Çıktığımız bu yolda, şehrimiz ve insanımız için, yapıcı yöndeki fikirlerimizi söylemeye elbette devam edeceğiz. Alınteri kutsaldır. 35 yılın birikimi olan fikir ve projelerimde, zihin ve alın terimdir. Şehrimize sevdamız, hemşehrilerimize sevgi ve saygımızdan kaynaklanan fikir ve projelerimizin elbette takipçisi olacağız. Fikir ve projelerimizin içlerinden yapılanlarda, hakkın ilanen tesliminin de, isim hakkının tercihinin de şahsımıza ait olduğunu, herkesin kabul ve uygun göreceği kanaatindeyim.”

Kendisine bu süreçte destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür eden Çalışkan, “Aday adaylığı müracaatı için geldiğim andan itibaren, ilgileriyle mutlu olduğum, karşılıklı saygı ile onur duyduğum, muhabbetlerimizle samimi olduğum milletvekillerimiz Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, İl Başkanımız Murat Günay, Merkez İlçe Başkanımız Erhan Akar, Kadın Kolları Başkanımız Meryem Demir ve Gençlik Kolları Başkanımız Muhammed Fatih Temur olmak üzere, AK Parti Çorum İl Teşkilatımıza, Merkez İlçe ve İlçe Teşkilatlarımıza, Kadın Kolları ve Gençlik Kollarına da çok teşekkür eder, en kalbi duygularımı sunarım.

Bu duygu ve düşüncelerle, bu ve bundan sonraki devam eden süreçlerde, AK Parti İl Başkanımız Muray Günay Bey'in emrinde olduğumu da, hemşehrilerimin huzurlarında ifade ediyorum. Tüm hemşehrilerime en kalbi duygularımla saygı ve sevgilerimi sunarım. Allah cümlemizin yar ve yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.