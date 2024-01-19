Çorum’da karne alan 89 bin öğrenci yarıyıl tatiline girdi.

Mevlana İlkokulu’nda 2023-2024 eğitim öğretim yılı birinci döneminin tamamlanması dolayısıyla karne dağıtım etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte öğrencilere karneleri Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, tarafından dağıtıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Vali Dağlı, Çorum’da yaklaşık 89 bin öğrencinin karne aldığını belirterek, 6 bin 700 kadar öğrencinin de bu yıl ilk kez karne heyecanı yaşadığını söyledi.

Öğrencilerle sohbet eden Vali Zülkif Dağlı; "15 gün boyunca bol bol dinlenin ve kitap okuyun. Öğrencilerimize eğitim-öğretim hayatlarında ömür boyu başarı diliyorum.” dedi

Vali Dağlı, karne alan 1.sınıf öğrencilerine hediye takdim etti.