Tahmini Okuma Süresi: dakika

Saadet Partisi Çorum Kadın Kolları Başkanı Meliha Karaca, Yerli Malı Haftası dolayısıyla İl Kadın Kollarının düzenlediği etkinlikte açıklamalarda bulundu.

Parti Binası önünde gerçekleşen Yerli Malı standı açılışında konuşan Meliha Karaca, “Yerli Malı Haftası, tutumlu ve bilinçli bir tüketici olmanın öneminin anlatıldığı ve yurt genelinde tüm okullarda 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan özel bir haftadır. Yerli malı; ülkede yetiştirilen, üretilen her türlü mal anlamına gelmektedir ve yerli malı haftası ile de yerli üretim ve tüketim desteklenerek teşvik edilmektedir. Cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllarda Türkiye, savaştan ağır yaralı çıkmış fakir ve çağın gerisinde kalmış, sanayileşmemiş bir ülkeydi. Bu durumun kısa süre içinde düzenlenmesi için iktisat kongreleri yapıldı. Ülkenin dört bir yanından sanayiciler, büyük çiftçiler toplantıya katıldı. Toplumsal üretimde yerli malı kullanılmasına karar verildi. İthalatın azaltılması, mümkün olduğunca yerli üretimin kullanılması teşvik edildi.

Sonrasında Millî Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın atmış olduğu adımlar, başlattığı çalışmalar, açtığı fabrikalar ve milli gelir itibariyle de ilk 15 ülke arasına girmek için 8-10 ülkeyi geçmek için sunmuş olduğu hedeflerle yeryüzünde önemli maddeler üretiminde ilk 10 ülke arasına girileceğini, bunun da büyük bir hamle olacağını yaparak göstermiştir. Bu hamleler işsizlikten kurtulmanın reçetesi olarak görülüyordu. Ve tabi ki dış ticaret açığını kapatmanın da reçetesiydi. Bu hamleler ağır sanayiye sahip olarak güçlü Türkiye‘yi kurmanın, fabrikalarını kendisi kuran güçlü ve müreffeh Türkiye‘nin reçetesiydi ve bu bir ağır sanayi hamlesiydi. Ve cumhuriyet tarihinin en büyük kalkınma hamlesi olmuştu. Ancak günümüze geldiğimizde ülkemizdeki tarım alanları son 10 yılda yüzde 5; son 19 yılda ise yüzde 12 geriledi. Resmi verilere göre 2001 yılında kayıtlı tarım alanları 26 milyon 350 bin hektar iken 2010 yılında bu miktar 24 milyon 395 bin hektara, 2020 yılında ise Türkiye’de tarım alanı 23 milyon 136 bin hektara düştü. Çiftçi sayısı 2021 yılı sonu itibariyle 512 bine kadar geriledi, son 5 yılda yaklaşık yüzde 29, son 10 yılda ise yüzde 55 civarında azaldı. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) verileri, çiftçi sayısının son yılların en düşük seviyesine gerileyerek 2022 Ocak ayı itibarıyla çiftçi sayısında yüzde 13,2 (75 bin) azalış görüldüğünü göstermektedir. TEPAV araştırmasındaki söz konusu düşüşle birlikte, çiftçi sayısının 493 bine gerilediği belirtilmiştir. 31 Ekim 2006 yılında 5553 sayılı tohumculuk yasası çıkarıldı. Bu yasayla çiftçinin elinden doğal tohumlar alındı ve yerli tohum kullanan çiftçiye destekleme yapılmama kanunu uygulamaya konuldu. Tabloya bakıldığında gösteriyor mevcut AK Parti iktidarı yerli ve milli olma yolunda ülkeyi felakete sürüklemiştir ve umut vaat edememektir. İvedilikle yeniden ağır sanayi politikalarına dönülmelidir. Güneydoğu başta olmak üzere ülkenin dört bir tarafında seferberlik ilan edilmeli tarım ve sanayi tekrar ayağa kaldırılmalıdır. Mensubu olmaktan onur duyduğum Saadet Partimizde bu vizyon vardır ve hiçbir menfaat gözetmeksizin var gücü ile desteğe hazır olduğu bilinci ile değerli halkımızın Yerli Malı Haftasını kutlar saygılarımızı sunarım” dedi. (Haber Merkezi)