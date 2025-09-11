Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, “Millet, Vekiliyle Buluşuyor!” programı kapsamında saha çalışması yürütmek üzere 12 Eylül Cuma günü Çorum’a geliyor.

Saadet Partisi Çorum İl Başkanlığı tarafından koordine edilen programda Milletvekili Karaman, gün boyunca vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinleyecek.

GÜNDEMDE ÇORUM’UN SORUNLARI VAR

Karaman’ın Çorum temaslarının gündemini; ilin kendi sorunları, sosyal meseleler, ekonomi, adalet, toplumsal değerler ve gençlik gibi başlıklar oluşturacak.

Milletvekili Karaman’ın Çorum’daki programı kapsamında, yerel basın temsilcileriyle buluşmalar yapılacak. Saadet Partisi Kadın Kolları ve Gençlik Kolları ile toplantılar düzenlenecek. Emekliler, işçiler, çiftçiler, esnaf, genç işsizler, atanamayan öğretmenler, engelli bireyler ile şehit ve gazi aileleri başta olmak üzere farklı kesimlerle görüşmeler gerçekleştirilecek. Esnaf ziyaretleri, yürüyüşler ve stant çalışmalarıyla halkla doğrudan temas kurulacak. Kentteki sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri ziyaret edilecek. İl ve ilçe yönetimleri, Milli Görüşçü Kuruluşlar (MİLKO) temsilcileri, teşkilat büyükleri, eski il ve ilçe başkanları, eski belediye başkanları ve meclis üyeleriyle istişare toplantıları yapılacak.

ÇORUM’UN SORUNLARI TBMM’YE TAŞINACAK

Saha çalışmasının sonunda hazırlanan rapor, Saadet Partisi Genel Merkezi’ne sunulacak. Çorum’un sorunlarının yer aldığı bu rapor, Saadet Partisi tarafından yeni yasama yılında TBMM gündemine taşınacak.

Saadet Partisi, Eylül ayı boyunca tüm Türkiye’de kapsamlı bir saha çalışması programı başlatmıştı. “Millet, Vekiliyle Buluşuyor!” başlığı altında yürütülen çalışmalarda Saadet Partisi milletvekilleri, 81 ilde vatandaşlarla bir araya geliyor. (Haber Merkezi)