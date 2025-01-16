Amasya’da yapılan Liseli Gençler Masa Tenisi grup birinciliğinde Çorum şampiyonları kız ve erkeklerde birinci olarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazandılar.

13-15 Ocak tarihleri arasında Amasya’da yapılan Liseli Gençler Masa Tenisi bölge birinciliğinde kızlardaki temsilcimiz Özel Pınar Koleji Anadolu Lisesi antrenör Mesut Kuşgöz yönetiminde sporcular Aybüke Banu Şimşek, Asude Şimşek, Nehir Bolat ve Nazlı Şahan’dan oluşan takımı ile ilk maçında Boyabat Şehit Ersoy Gürsu Anadolu Lisesi’ni ikinci maçında Ankara Atatürk Lisesi’ni üçüncü turda ise Amasya Alptekin Anadolu Lisesi önünde 3-0 kazanarak finale yükseldi. Finalde ikinci turda yendiği Ankara Atatürk Lisesi ile yeniden karşılaşan Özel Pınar bu maçınıda 3-0’lık skorla kazanarak grup birincisi olmayı başardı.

Erkeklerdeki temsilcimiz Spor Lisesi ise antrenör Yusuf Biçer yönetiminde sporcular Arda Kekillioğlu, Abdullah Gürbüz, Abdurrahman Gürbüz ve Umut Yıldırım’lı kadrosu ile tüm maçlarını hiç kaybetmeden 3-0 kazandı. İlk maçında Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi, ikinci maçında Ordu Ünye Adnan Menderes Ticaret Mesleki ve Anadolu Lisesi, Ankara Özel Üçler Anadolu Lisesi yarı finalde Sivas Özel Teknokent Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi finalde de yine Ankara Özel Üçler Anadolu Lisesi okullarını 3-0 yenerek finale yükseldiler.

Özel Pınar kız ve Spor Lisesi erkek masa tenisi takımları 19-21 Şubat tarihleri arasında Sinop’ta yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında mücadele edecekler.