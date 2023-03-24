Başkan çıldırdı! 1.ligde bile yok

Çorum FK’da şampiyonluk yolundaki kritik maçlar öncesinde Başkan Oğuzhan Yalçın’dan para dopingi.

Ligde şampiyonluk hedefine ulaşmak için Başkan Oğuzhan Yalçın’ın kesenin ağzını açtı. Yalçın'ın, Amedspor ve hafta içinde oynanacak Erokspor maçlarına çok büyük bir prim verecek.

Süper Lig takımlarının aldıkları primlere yakın miktarda rakamlar açıklayan Başkan Oğuzhan Yalçın’ın bu jestinin takıma büyük moral ve motivasyon olduğu öğrenildi.

Kırmızı Siyahlı takımda futbolcuların sezon başından bu yana olan prim ve maç başlarının tamamının ödendiği ve futbolculara tek kuruş borcu kalmadı.

Şampiyonluk hedefi ile sezona başlayan kırmızı siyahlı takım bu yolda kritik maçlar öncesinde futbolcuları daha fazla motive etmek için hamle yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda futbolcuların biriken 24 maç başı ve son iki maçın primlerinin hafta içinde hesaplarına yatırıldığı ve tek kuruş alacakları kalmadığı öğrenildi.

Başkan Oğuzhan Yalçın’ın futbolcuların yanı sıra Çorum esnafına, SGK, Verfi Dairesi ve kaldıkları tesis için Belediye’ye ödenmesi gereken tüm borçları ödeyerek kulübü bir yandan hedefe götürürken diğer yandan sezonu borçsuz olarak kapatmanın çabası içinde.