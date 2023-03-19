Çorum FK:3-Sivas Belediyespor:0 ⚽

Çorum FK, evinde Sivas Belediyespor'u ağırlıyor.

Ligde topladığı 45 puanla lider durumda bulunan kırmızı siyahlılar lig sonuncusu Sivas Belediyespor'u da yenerek liderliğini sürdürmek istiyor.

Çorum FK'da bu maçta sakatlıkları bulunan Ozan Sol, Berkay Değirmencioğlu Suat Kaya, Selim Ilgaz ve Timur Temeltaş'ın forma giyemiyor.

Karşılaşma hakemin düdüğü ile başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR...

⚽DAKİKA 7: Çorum FK, Sinan Kurumuş'un attığı golle 1-0 öne geçti. Sol kanattan Erkan'ın ortasında ceza sahası içinde bomboş durumdaki Sinan kafayla topu ağlara gönderdi.

⚽DAKİKA 77: Sağ kanattan Serkan Yavuz bindirdi. Serkan yerden sert vuruşla ceza sahası içine topu gönderdi. Rakip oyuncuya çarpan top ağlara gitti: 2-0

⚽DAKİKA 90: Çorum FK'da Eren Aydın şık çalımlarla ceza sahası içine kadat girdi. Eren ceza sahası içinde düşürülünce hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Sinan topu ağlara gönderdi: 3-0

MAÇ SONA ERDİ

Çorum FK, evinde Sivas Belediyespor'u 3-0 yendi. Rahat bir maç çıkaran kırmızı siyahlılar bir çok gol pozisyonundan yararlanamadı ama maçtan 3-0 galip ayrılmayı başardı. Bu sonuçla puanını 48'e çıkaran kırmızı siyahlılar liderliğini sürdürdü.

Çorum FK, haftaya Amedspor'a konuk olacak.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2023, 17:31