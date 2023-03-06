EFE’ler kaldığı yerden devam:1-3

HARUN AKKAYA

Erkekler Voleybol 1. liginde Çorum Belediyesi Gençlikspor üç haftalık aranın ardından çıktığı maçta TVF Spor Lisesi önünde ilk seti kaybetmesine rağmen maçı 3-1 kazanarak kaldığı yerden devam etti.

Cumartesi günü Ankara Beştepe Voleybol Salonunda oynanan maçın dört setide oldukça çekişmeli bir mücadeleye sahne oldu.

İlk sette kadrosunda genç milli takım oyuncularının bulunduran TVFSpor Lisesi Çorum Belediyesi Gençlikspor’un bireysel hataları sonucunda bulduğu sayılarla seti 25-22 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette te mücadele yine yüksek geçti. Bu sette bireysel hatalarını azaltan Çorum Belediyesi Gençlikspor final bölümünde rakibini hataya zorladı ve bulduğu sayılarla bu seti 25-13 alarak skoru: 1-1 yaptı.

Üçüncü set maçın mücadelesi en düşük seti oldu. Büyük bölümünde üstün bir oyun çıkartan temsilcimiz bu sette rakibini maça ortak etmedi ve 25-18’lik skorla alarak maçta 2-1 üstünlüğü yakaladı.

Dördüncü sette Çorum EFEleri rakibinin maça ortak olmak isteği karşısında zaman zaman zorlansada son bölümde tecrübesi ile rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi ve seti 25-22 maçıda 3-1 kazanarak üç puanla haftayı kapattı.

Temsilcimiz bu galibiyet ile yarı final maçlarına grup birincisi olarak gitmeyi garantiledi.