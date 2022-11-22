Erkekler 1. Lig’in namağlup tek takımı Çorum’un EFE’leri

HALİL ÖZTÜRK

Erkekler Voleybol 1. liginin tek namağlup takımı Çorum belediyesi Gençlikspor.

Ligdeki yedinci maçında evinde TVF Spor Lisesi’ni 3-1 yenen Çorum Belediyesi Gençlikspor takımı yedinci maçındanda galibiyet ile ayrıldı ve zirvedeki yerini korudu.

B grubunda lider durumda bulunan Çorum Belediyesi Gençlikspor kendisi gibi ilk yedi maçından galibiyet ile ayrılan A grubu lideri Milas Belediyespor’un Dürümle TED Ankara Kolejliler deplasmanında 3-1 mağlup olunca ligin tek namağlup takımı oldu.

Çorum Belediyesi Gençlikspor TVF Spor Lisesi karşısında ilk iki sette hayli zorlandı. İlk seti uzatmada kazanan temsilcimiz ikinci sette ise oyundan erken kupanca seti rakibine verdi. Son iki sette ise gerçek kimliğine dönen temsilcimiz rakibinin maça ortak olmasına izin vermeyerek seriyi yedi maça çıkardı.

Grupta Niksar Belediyespor takımı takibini sürdürdü ve evinde Yenişehir Belediyespor’u 3-0 yenerek ikinci sıradaki yerini korudu.

Hakkari Gençlikspor ise Anadolu Voleybol deplasmanında zorlansada final setinde kazanmayı başararak haftayı iki puanla kapattı. Akkuş Belediyespor ise Solhanspor deplasmanına gitmedi ve hükmen mağlup sayıldı.

Temsilcimiz ligin dokuzuncu hafta da da evinde Hatay Erzin Yeşilkent takımını konuk edecek. Grupta son sırada bulunan rakibi önünde galip gelerek namağlup ünvanını sürdürmek istiyor.