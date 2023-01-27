GEM'in temeli atıldı

HALİL ÖZTÜRK

Çorum’a kazandırılacak modern Güreş Eğitim Merkezi’nin temeli atıldı.

Stadyum arkasındaki alanda yapımına başlayan Güreş Eğitim Merkezi’ne ilk beton atma törenine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü ve Zübeyir Tuncel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile firma yetkilileri katıldılar.

Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın, inşaat çalışmalarına başlanan tam donanımlı Güreş Eğitim Merkezi inşaatını ziyaret etti. İlk beton dökümü esnasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir Güreş Eğitim Merkezini Çorum'a kazandırdıklarının altını çizen Başkan Aşgın; "Bu proje, Çorum Belediyesinin kendi bünyesinde hizmet satın alarak ürettiği çok özel bir proje. Türkiye'nin en güzel güreş eğitim merkezlerinden biri olacağına inanıyoruz. Projenin yapımı, takibi herşeyi Çorum Belediyesi'ne ait. Finansal kısmı ise yüzde 100 oranında Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından karşılanıyor." diye konuştu.

Projenin yıl sonu itibariyle tamamlanıp güreş camiasının hizmetine sunulacağını ifade eden Başkan Aşgın, "Cumhuriyetin 100. yılında, Türkiye yüzyılında Türkiye'nin en güzel güreş eğitim merkezini güreşçilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. 66 yatak kapasiteli, içerisinde birçok farklı alanın ve sosyal alanlarında olduğu muazzam bir eseri daha Çorum'a kazandırmış olacağız. Spor şehri Çorum için aşkla çalışmaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.