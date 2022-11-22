Osmancık çıkışını sürdürdü

HALİL ÖZTÜRK

Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Osmancık Belediyespor bu sezon ilk kez deplasmanda kazanarak üst üste iki maçtan üç puanla ayrılarak altıncı sıraya kadar yükseldi.

Grupta Sincan Belediyespor ve Yozgat Bozokspor yollarına doludizgin devam ediyorlar.

Geçtiğimiz hafta evinde Develigücüspor’u 3-0’lık net skorla yenen Osmancık Belediyespor grupta son sırada bulunan Mucurgücüspor deplasmanında da baştan sona üstün oynadığı ve dünyaları kaçırdığı maçtan 3-1 galip ve üç puanla dönerek üst üste ikinci galibiyetini aldı ve ligde altıncı sıraya kadar yükseldi.

Grubun şampiyonluk adaylarından Sincan Belediyespor grubun diğer güçlü Ankara takımı TKİspor’u deplasmanda tek golle geçerek zirvedeki yerini korudu. Yozgat Bozokspor ise kötü başladığı sezonda galibiyet serisini sürdürdü.

Develigücü deplasmanından tek golle üç puanla dönen kırmızı siyahlılar lideri takibini sürdürdüb Grupta haftanın sürprisini ise Eskil Belediyespor, Yozgatspor 1959 deplasmanında 2-1 kazanarak aldı.

Ligin dokuzuncu haftasında Osmancık Belediyespor son sıralarda bulunan Başkent Şafakspor takımını konuk edecek.

Osmancık belediyespor antrenörü Turgay Doğan yeni kurulmuş bir takım olarak her hafta daha iyi oynadıklarını ve eksiklerini giderdiklerini söyledi. Mucurgücü deplasmanında erken öne geçmelerinin ardından sayısız gol fırsatından yararlanamadıklarını ve çok daha farklı bitmesi gereken maçı 3-1 ile geçerek üç puan serisini devam ettirdiklerini için mutlu olduklarını söyledi. Doğan bu hafta sonuda kazanarak ligde çıkışlarını sürdürmek istediklerini sözlerine ekledi.