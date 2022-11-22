‘Şampiyonluk için daha fazla çalışmak daha fazla kenetlenmemiz gerekiyor’

HALİL ÖZTÜRK

Teknik Direktör Tahsin Tam kazandıkları için mutlu olduklarını ancak geliştirmeleri gereken yönler olduğunu belirterek ‘İnşallah üzerine koyarak gidiyoruz ve bu çalışmayı ve mücadeleyi sezon sonunda şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz’ dedi.

Tam, Erzincanspor maçının ardından yaptığı değerlendirmede mücadeleden memnun olduğunu ancak topa sahip olmakta zorluklar yaşadıklarını maçı çok daha erken bitirecek pozisyonları bulmalarına karşın bunda başarılı olamayınca rakibin direncinin arttığını belirterek bu konudaki eksiklerini gidermeye yönelik çalışmalara ağırlık vereceklerini belirtti.

Tahsin Tam açıklamasında şunları söyledi: ‘Çorum FK’da göreve başladığımız günden bugüne oynadığımız üç maçı da gol yemeden galip tamamladığımız için mutluyuz. Maça topa sahip olarak başladık ilk yarı boyunca onunun kontrolünü elimizde tuttuk. Gol bulduk ve gol fırsatları yakaladık. Rakibin oyun planına iyi savunma yaparak karşılık verdik. İkinci yarı yine topa sahip olma amacı ile başladık. Skor dezavantajı nedeniyle rakibimiz tempolu ve riskli bir oyun oynamaya çalıştı. Zaman zaman tehlikeli ataklar yaptılar arcak oyun konsantrasyonumuzun yüksek oluşu ve kompakt oyunumuzla rakibin skor bulmasına izin vermedik. Topa daha çok sahip oldular ancak kazandığımız toplarla hızlı hücum fırsatları yakaladık ve çok net pozisyonlar bulduk. Değerlendirebilseydik oyunu daha erken ve farklı bitirebilirdik. Hedefimiz olan üç puanı aldığımız bir müsabaka oldu. Oyuncularımızı maçın başından sonuna kadar ortaya koydukları mücadele ve birliktelik için kutluyorum. Ancak geliştirmemiz gereken yönlerimiz olduğunu biliyor ve bundan sonraki çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürerek hedef daha emin adımlarla yürümek istiyoruz. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremeyince doğul olarak geri çekiliyoruz. Topa daha çok sahip olmalıyız. Kaçırdıklarımız rakibe direnç olarak döndü ve onlarda daha çok morallendiler. Geliştireceğiz daha fazlasını yapacağız bunu yapabilecek kadroya sahibiz. Daha fazla kenetleneceğiz yönetimle, futbolcusu ile teknik heyeti ile tüm şehir daha fazla kenetlenecek ve inanacak herkesi mutlu edecek sonuçları alarak sezon sonunda bunu taçlandırmak istiyoruz, Maça hasta çıkan oyuncularımız vardı. Beş oyuncumuz gribal enfeksiyon yaşadı. Yaptıkları fedakarlıktan dolayı kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Bizi destekleyen tüm Çorum halkına teşekkür ederim. Biz bu seneki mücadeleyi şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz."