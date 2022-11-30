Tahkim Kurulu bugün Çorum’da toplanacak

HALİL ÖZTÜRK

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, bugün saat 14.00'te Çorum'da toplanacak.

Hemşehrimiz Avukat Fatih Maden'in de üyeler arasında yer aldığı kurul, tarihinde ilk kez İstanbul dışında toplanmış olacak.

Tahkim Kurulu üyesi, hemşehrimiz Fatih Maden'in davetiyle Çorum'a gelecek olan kurul üyeleri önce Vali Mustafa Çiftçi sonrasında da Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret edecek. Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi'nin öncülüğünde Çorum'a gelecek olan Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu üyeleri, daha sonra kurul toplantısını geçekleştirecek. Alanında yetkin ve donanımlı birbirinden değerli hukukçu üyelerden oluşan kurul üyeleri, Türkiye liglerinde mücadele eden futbol takımlarının kurula ulaşan konularla ilgili kararlar alacak.

Tahkim Kurulu Başkanı İsmail Rüşdü Cirit ve üyeler, Eyüp Yeşil, Mustafa Artuç, Prof. Dr. Bilgin Tiryakioğlu, Prof. Dr. Murat Atalı, Av. Alaaddin Varol ve Av. Fatih Maden’den oluşuyor.

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2022, 10:23