Tahkim’den milli maç için stada onay

HALİL ÖZTÜRK

Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu üyeleri İstanbul dışındaki ilk toplantısı öncesinde Çorum’un tarihi yerlerini gezdiler ve Şehir Stadyumunu inceleyerek penaltı attılar.

Toplantı için dün Çorum’a gelen Tahkim Kurulu üyeleri ilk olarak Alacahöyükü gezdiler.

Bu gezinin ardından Çorum Şehir Stadyumu’na gelen Tahkim Kurulu üyelerini burda Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve ASKF Başkanı Ferhat Arıcı karşıladı. Stadyumu inceleyen ve gezen Tahkim Kurulu üyeleri daha sonra penaltı atışı yaptılar.

İnceleme sonunda geçtiğimiz aylarda Tahkim Kurulu üyesi hemşehrimiz Fatih Maden’in Çorum’da milli maç oynanması teklifini değerlendiren Tahkim Kurulu Başkanı Rüştü Cirit Çorum Şehir Stadyumunun milli maç oynamaya müsait olduğunu gördüklerini belirterek ‘"Burası milli maçları kaldıracak düzeyde ve fiziki imkânları da son derece uygun bir stadyum" dedi.

Cirit konuşmasında daha sonra şunları söyledi : ‘Dünyanın merkezi Çorum’da olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Fiziki koşullar itibariyle Çorum’a çok güzel bir stadyum kazandırılmış. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çorum FK’da 2.Lig’de iddialı bir şekilde yoluna devam ediyor. Umarım 1.Lig’e çıkar. Belediye imkanları ile böyle bir stadyumun yapılması gerçekten bir çok ilimize örnek olmalı. İnşallah bu stadyumda Çorum FK nice Süper Lig ve 1.Lig maçları oynar. Bu stadyumun milli maçı kaldırabilecek düzeyde olduğunu ve fiziki imkanlar itibariyle de son derece donanımlı bir stadyum olduğunu gözlemledim. Biz tahkim olarak ilk defa toplantımızı tahkim merkezi dışında bir ilde yapıyoruz. Bunda da Fatih Maden’in Çorumlu olması, Valimizin de ısrarla davet etmesi etkili oldu. Toplantı öncesi Çorum gezimizi de yaptık. Boğazkale’yi gezdik. 3500 yıl öncesine gittik. Bizleri burada ağırlayan herkese teşekkür ederim” dedi.

Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2022, 11:13