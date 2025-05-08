Çorum Belediye Meclisinin AK Partili üyesi Emre Daşdemir, 19 Mayıs’ın, yalnızca bir kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, aynı zamanda bu toprakların geleceğini, gençliğe emanet eden yüksek bir vizyonun ifadesi olduğunu belirtti.

Belediye Meclisinin mayıs ayı toplantısında gündem dışı konuşma yapan Emre Daşdemir, “Mayıs ayı, biz gençler için önemli bir bayram olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını yaşayacağımız aydır. Bu ayda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak milli mücadelemizi başlattığı kutlu yürüyüşün 106. yıl dönümünü, milletçe gurur ve heyecanla anacağız. Bende bu vesileyle genç bir meclis üyesi olarak söz almış bulunmaktayım. Evvela şunu belirtmek isterim ki; 19 Mayıs, yalnızca bir kurtuluş hareketinin başlangıcı değil; aynı zamanda bu toprakların geleceğini, gençliğe emanet eden yüksek bir vizyonun ifadesidir. Bu vizyon, bugün de AK Parti'nin siyaset anlayışının temel taşlarından biridir. Kurucu Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, gençliğe yatırım, geleceğe yatırım anlayışıyla çok büyük adımlar atılmış, gençliğin önü her alanda açılmıştır. Bizler AK Parti kadroları olarak gençliğe güvenen, onların potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefleyen bir anlayışın temsilcileriyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, gençliğimizi sadece eğitimle değil, kültürle, sanatla, sporla, bilimle ve teknolojiyle de buluşturmak için büyük atılımlar gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam ediyoruz” dedi.

Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren reformlardan gençlik merkezlerine, KYK yurtlarından TEKNOFEST kuşağına, genç girişimcilik desteklerinden spora yapılan yatırımlara kadar birçok alanda gençliğin yanında olan, onları yalnız bırakmayan bir irade ortaya konduğunun altını çize Daşdemir, “AK Parti, sadece gençler için çalışan değil, aynı zamanda gençlerle birlikte çalışan bir harekettir. Bu davada gençlik, vitrinde değil, özde vardır. Belediyelerde, il genel meclislerinde, Türkiye Büyük Millet Meclisin'de yer bulan genç temsilcilerimiz bunun en somut örneğidir. Cumhuriyetimizin kurucu vizyonuyla uyumlu şekilde, gençliğe değer veren bir Türkiye idealiyle hareket ediyoruz. Biz gençler, geçmişimizin şanlı mirasından güç alarak, geleceği daha güçlü kılmak için çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı yolculuğunda, bu bayrağı daha yükseğe taşımaya kararlıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, milletimizin ve tüm genç kardeşlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum” diyerek sözlerini tamamladı.