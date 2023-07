Hayli uzun zamandır romanlara yoğunlaştığımızdan yazamadığım köşe yazılarımın takipçileri zaman zaman yine sorarlar bana;

"ŞU SENİN YAPTIĞINI ÇORUMLU YAPMAZ."

Ne demek bu hocam, nedir bunun esbab-ı mucizesi?

Efendim bu konuda 1996’da yayınladığımız ilk kitabım "Şu Bizim Çorum'da, Çorum'luya isnat edilmiş birkaç traji komik fanteziyi arzetmişsek de, ben burada size, uzun yıllar boyu ve hala güncelliğini koruyan "GELMİŞ GEÇMİŞ CÜMLE SİYASİLERE isnat edilmiş olanını nakledeyim müsaadenizle. Ama baştan belirtelim ki, engin insan, vatan, Çorum sevgimizle amacımız katiyyen" Bağcıyı dövmek değil üzüm yemektir…

Malumunuz ve gururumuzdur ki, Çorum'lu iş adamları, yatırımlarını kendi şehirlerine yapmak gibi bir ferasete sahiptir sağolsunlar. Bu her ile özgü değildir. O yüzden bölgesinde dışarı en az işçi gurbetçi gönderen şehirdir. Ayrıca Çorum'lu sanayicilerin yurt içi ve dışına yaptıkları ihracat kalemleri bakımından (Un, yem, makarna, tuğla, kiremit seramik maden, makine, türlü yan sanayi ürünleri vs.) 81 ilde ilk sıralarda yer almaktadır;

Yük, yolcu kapasiteleri nüfus ekonomik kalkınmaları Çorumla asla kıyaslanamayacak derecede az olan, hemen yanıbaşımızdaki (Amasya, Tokat, Kastamonu, Yozgat, Çankırı ve Doğu, Güneydoğudaki bir çok il çoktaaan HAVA ve DEMİRYOLU’na kavuşmuşken Çorumlu hakkı olana hakkaniyetle malesef erişememiştir. Bu hemşehrilerimin içini sızım sızım sızlatmaktadır. Hemen her seçimde iktidar partilerine düzenli oy veren Çorum'lunun hakkı bu olmamalıdır…

Çok ileri yaşa gelmiş bizler şahidiz ki baba, dedelerimizle üç kuşaktır hemen her seçim arefesinde siyasilerce bunlar vad edilir, ama bir türlü gerçekleşmez! NEDENDİR? Der Çorum'lu…

-Eeee?

-Eeeesi, o sebeple, halkımız o Hava, Demiryolunu almış olan illerin vekillerine DİYOR Kİ;

"ŞU SENİN YAPTIĞINI ÇORUMLU YAPMAZ!

Cennetmekan Atatürk'ün dediği gibi;

AYAĞA KALKIN EFENDİLER, yani ANKARADAKİLER!

Cevap verin….

Benim, naçizane vatan, millet, insan sevgisi, edebiyat tutkusuyla, (giderek berbatlaşan şu dünyayı pembeye boyarcasına, yozlaşmış şu insanlığa güzelleşme aşısı yaparcasına) yazdığım eserlere maddi manevi her türlü desteği veriyor, sponsor oluyor Çorumlu. Çorum Belediyesi, Gönül Belediyeciliği vasfıyla ilim sanat kültür (edebiyat, müzik, resim) spor çalışmalaralarına aynı gayret ve destekte. Hepsine minnetterım. Şehrimin insanlarıyla gurur duyuyor onları çok seviyorum. Onun içindir ki, Dünyanın en güzel şehri İstanbul'da hem de masmavi o canım Boğaziçi’nde Allah bana bir ev nasip ettiği halde orayı bırakıp Çorum'a döndüm 30 sene sonra. Çorum sevdasıyla… Velhasıl;

"- AYAĞA KALKIN EFENDİLER!

-YANİ ANKARADAKİLER…