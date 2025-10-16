Yeşilırmak Havzası'nda su kurulu ve doğal kaynakların korunmasına yönelik stratejik planların ele alındığı önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

Amasya Valisi Önder Bakan'ın başkanlığında, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Çorum Valisi Ali Çalgan, Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Neşat Onur Şanlı ve Yeşilırmak Havzası'ndaki 10 ilin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, bölgedeki su yönetim planları detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.

Toplantıda, havzadaki suyun en verimli şekilde kullanılması için atılacak adımlar ele alındı.

Ayrıca, ırmağın kaynağından denize döküldüğü noktaya kadar hem Yeşilırmak Hem de havzanın korunmasına yönelik kritik kararlar alındı.

Bölgesel iş birliği ve koordinasyonun vurgulandığı toplantıda, ortak çözüm yolları üzerine de kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.