Çorum'da 14 yıl önce, kanser sebebiyle 3 ay ömür biçilen kadın, gördüğü tedavi sayesinde yeniden yürümeye başlamanın sevincini yaşıyor.

Yıllarca ölüm korkusuyla yaşadığını ifade eden kadın, yeniden yürüyebilmenin heyecanını yaşadığını ifade etti.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Nalan Erkoç'a, 14 yıl önce servikal kanser teşhisi konuldu.

Bir çocuk annesi olan Erkoç, 2011 yılında yakalandığı kanser sebebiyle tedavi görmeye başladı.

Tedavi esnasında yapılan yanlış bir uygulama sebebiyle bacaklarındaki sinirlerin zarar görmesi neticesinde 8 sene içerisinde yürüme kabiliyetini kaybeden Erkoç'a gittiği hastanelerde hastalığı sebebiyle yaklaşık 3 aylık ömrünün kaldığı söylendi.

3 ay sonra öleceğini duyan Erkoç'un hayatı alt üst oldu

3 ay ömür biçilmesine rağmen yıllardır yaşamını sürdüren Erkoç, tekrar yürüyebilmek için Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalında Öğretim Görevlisi Dr. Ayla Çağlıyan tarafından tedavi altına alınan Erkoç, uygulanan başarılı tedavi sayesinde tekrar yürümeye başladı. Bir zamanlar öleceği günü bekleyen Erkoç, şimdi yıllar sonra ayağa kalkmanın heyecanını yaşadı.

"Ayağa kalkman mümkün değil' denilmişti"

Yaşamış olduğu zorlu süreçleri dile getiren Nalan Erkoç, "2011 yılında kanser teşhisi aldım. Uzun süreli ciddi bir tedavi gördüm. Daha sonrasında 8 yıl sonra yürüme kabiliyetimi kaybetmeye başladım. Uzun süre doktorlara gittim. Çok çeşitli tedaviler gördüm. Ancak hiçbirinde ayağa kalkabileceğim, yeniden yürüyebileceğim söylenmedi. Zaten Onkoloji'den çıktığımda da ‘2,5-3 aylık ömrün kaldı denilmişti. O yüzden çokta üzerine düşmedik uzun süre. Sonra hayatta kalınca yürüyebilmek için çabalamaya başladım. Çeşitli fizik tedavi hastanelerinde fizik tedavi gördüm. Ancak hiçbirinden sonuç alamadık. Süreler kısa olduğu için ayağa kalktım. Tam yürüme aşamasında eve dönmek zorunda kaldım. İlk defa Erol Olçok Hastanesi'nde Ayla Hocam ve ekibi bir tarafından çok ciddi bir tedaviye başladık. Devam ediyoruz. Ayağa kalktım, adımlamaya başladım. Bir cihaz yapıldı, o cihazla yürümeye çalışıyorum. Ümidimi tamamen kaybetmiştim. Yatalak hayata hazır ol, artık yürüyemezsin, sinirlerin bitmiş, ayağa kalkman mümkün değil denilmişti. Bu nedenle ümidimi çok kaybetmiştim ama buraya geldim. Ayla hocam ve ekibi tarafından tedavi sürecine alınınca yeniden ümitlendim. Ben de çok gayret ediyorum onlarda yardımcı oluyorlar" dedi.





"Yapılabilecek hiçbir şey kalmadı' deyip eve gönderildim"

Yaşadığı korku sebebiyle 2 yıl boyunca evden çıkamadığını kaydeden Erkoç, " 2011 yılında ‘2,5-3 ay ömrün kaldı, yapılabilecek hiçbir şey kalmadı' denilip eve gönderildiğimde o psikolojiye girdim. Hafta sonunu görür müyüm, oğlumun doğumu gününü görür müyüm, bir kaç ay daha yaşayabilir miyim diye çok üzülüyordum. 2 yıl yerimden hiç kalkmadan yattım. Sağımdan soluma bile babam çeviriyordu. Tedavim başlayıp ilk ayağa inanılmaz duygu yaşadım. Kendime gelemedim günlerce. Ayağa kalkabilmek çok farklı bir duyguymuş" diye konuştu.



"Hastamız gibi mutluyuz"

Erkoç'un tedavi süresiyle ilgili bilgi veren Dr. Ayla Çağlıyan Türk ise, "Hastamız Nalan Erkoç bize haziran ayında başvurdu. İlk başvurduğunda hastamız tekerlekli sandalyeye bağımlıydı. Hastamızda 2011 yılında geçirdiği bir servikal kanser sonrası aldığı radyoterapiye bağlı olarak Lumbosakral Pleksus hasarı oluşmuştu. Biz ilk geldiğinde yaptığımız muayenelere dayanarak hastanın ev içinde ambule olabileceğini öngördük ve hastayı bu yönde rehabilitasyon programına dahil ettik. Hastamıza nörolojik rehabilitasyon uyguladık. Nörolojik rehabilitasyon, omurilik yaralanması, inme, kafa travması ve parkinson gibi sinir sistemini etkileyen hastalıklarda uyguladığımız bir tedavi metodu. Bu tedavide hasta uyumu ve motivasyonu da oldukça önemli. Hastamız da bizimle uyumlu çalışarak uyguladığımız tedavimize çok güzel ilerleme kaydetti. Biz rehabilitasyon ekibimizde doktor dışında fizyoterapistlerimiz, psikoloğumuz, rehabilitasyon hemşiremiz, dil konuşma terapistimiz ve iş uğraşı terapistimizle birlikte çalışıyoruz. Bu ekip arkadaşlarımızın hepsinin çabalarıyla hastamızı ayağa kaldırdık. Daha sonra da uygulamış olduğumuz uzun yürüme orteziyle ilk adımlarını atmaya başladı. Tabiki de bu bir süreç, çalışmalarımız devam edecek. Hedefimiz hastamızı ev içerisinde Walker ile yürüyebilecek bir pozisyona getirebilmek. Hastayla uyumlu bir şekilde çalışınca çok güzel bir sonuç aldık. Hastamız gibi mutluyuz. Ben ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" diye konuştu.