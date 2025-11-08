Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde uzun yıllardır hizmet vererek emekli olan Şube Müdürü Erdoğan Şahinci için veda yemeği düzenlendi.

Emekliye ayrılan Şube Müdürü Erdoğan Şahinci’ye plaketini Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran takdim etti.

Tören sırasında konuşan İl Müdürü, Erdoğan Şahinci’nin kurum bünyesinde yıllar boyunca sergilediği özverili, disiplinli ve başarılı çalışmalarıyla örnek bir kamu görevlisi olduğunu vurguladı. Kurum çalışanlarının da yoğun katılım gösterdiği programda, mesai arkadaşları Şahinci’ye hem teşekkürlerini hem de iyi dileklerini iletti.

Emekliye ayrılan Şahinci, yaptığı kısa konuşmada yıllardır birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, görev süresi boyunca edindiği dostlukların kendisi için en değerli kazanç olduğunu ifade etti.