Çorum'da sulama havuzuna düşen Mustafa Kurt isimli vatandaş hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Mustafa Kurt'tan haber alamayan ailesi durumu Jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine köye gelen Jandarma ve AFAD yaptıkları çalışma sonucu köyde bulunan sulama havuzunda Kurt'un cansız bedenine ulaştı.
LAÇİN'DE TOPRAĞA VERİLECEK
Fırıncılar ve Simitçiler Esnaf Odası Başkanı İbrahim Kurt'un kardeşi olduğu öğrenilen Mustafa Kurt'un cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben Laçin'e bağlı Kuyumcu Köyünde toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: Çorum Hakimiyet