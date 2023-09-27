Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Küplüce Mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre kanala yakın oynayan 3 yaşındaki Miraç Güneş, bir anda dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.
Çevredekilerin kanaldan kurtarmaya çalıştığı çocuk bir süre sonra gözden kayboldu.
Yaklaşık bir saat sonra yakınları tarafından sudan çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi.
Çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adil Tıp Morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.