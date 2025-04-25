Burak Süleyman, Amedspor maçında yaptığı haraketin yaşadığı acının etkisiyle bilinçsiz yapılan bir eylem olduğunu ve asla ırkçı ya da kültürel bir niyetinin olmadığını belirterek ‘Eğer kırdığım, üzdüğüm insanlar olduysa, başta Diyarbakır halkı ve Amedspor taraftarları olmak üzere herkesten özür diliyorum. Hakkınızı helal edin’ dedi.

Süleyman önceki akşam Çorum FK tesislerinde yaptığı açıklamayı kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Burak Süleyman, yaşadığı fiziksel acının etkisiyle tepkilerinin kontrol dışı geliştiğini belirtti. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Amedspor maçında yaşadığım anlık acıdan dolayı verdiğim tepkiler tamamen benim amacımın dışına çıkmıştır. Bu konuda üzgün olduğumu belirtmek isterim. Tepkilerim asla rakip takım, kulüp ya da taraftarların etnik kökeniyle ilgili bir hedef taşımamaktadır. Tamamen o anki acının verdiği bir refleks. Asla doğru olmadığını kabul ediyorum.

Eğer kırdığım, üzdüğüm insanlar olduysa, başta Diyarbakır halkı ve Amedspor taraftarları olmak üzere herkesten özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. Asla böyle bir niyetim yoktu. Samimiyetle söylüyorum’ dedi.

Burak Süleyman’ın bu açıklamasının ardından Amedspor camiası ve taraftarlarının memnuniyetlerini dile getiren mesajlar attığı gözlendi. Burak Süleyman’a sosyal medyasından tehdit eden eski Amedspor’lu futbolcu da bu açıklamanın ardından ‘Artık bu iş benim için kapanmıştır’ dedi.