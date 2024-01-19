Ahlatcı Çorum FK’nın bu akşam Bitexen Giresunspor ile deplasmanda oynayacağı Eskişehir Bölgesi hakemi Süleyman Bahadır yönetecek. Bahadır devre arası Klasman belirlemesi sonucunda A klasmana yükselen isimler arasında yer aldı. Süleyman Bahadır 1. ligde ilk düdüğü bu maçta çalacak. Bahadır Giresunspor ve Ahlatcı Çorum FK takımlarının da ilk kez maçında görev yapacak.

27 yaşındaki genç hakem bugüne kadar 59 maçta düdük çaldı. Türkiye Kupası’nda dört U 19 Eli B’de iki Bölgesel Amatör Lig’de 9, 3. ligde 16 ve 2. ligde 28 maçta düdük çalan Süleyman Bahadır’ın 2. ligde yönettiği 28 maçın 10’unu ev sahibi takımlar kazanırken dört maça berabere bitmiş ve 14 maçı ise deplasman takımları kazanmış.

Maçın yarrdımcı hakemleri ise Kastamonu’dan Nurettin Dinçer Demir ve İstanbul’dan Samet Özkul. Maçın dördüncü hakemi ise Ardahan’dan Doğu Yılmaz.