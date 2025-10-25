Sungurlu Belediyesi, Yukarı Sanayi Sitesi başlattığı altyapı ve üstyapı yenileme çalışmalarında önemli bir aşamaya geldi.

Altyapı ve abone bağlantıları tamamlanan bölgede sıcak asfalt serimi başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, bölgede içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yenilenerek uzun ömürlü bir yol altyapısı oluşturuldu. Bu çalışmaların ardından sıcak asfalt serimine geçildi.

Belediye Başkan Vekili Yılmaz Çağlayan, Belediye Başkan Yardımcıları Muhammet Şirin ve Mehmet Yetik bölgede devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldılar.

Sungurlu Belediye Başkan Vekili Yılmaz Çağlayan yaptığı açıklamada, “Belediye Başkanımız Muhsin Dere’nin talimatlarıyla Yukarı Sanayi Sitesinde kendi tesisimizde ürettiğimiz sıcak asfaltın serim çalışmalarına başladık. Sanayi bölgemiz, İlçemizin üretim ve istihdam açısından en önemli alanlarından biridir. Bu nedenle altyapısı güçlü, ulaşımı konforlu bir sanayi bölgesi oluşturmak önceliklerimiz arasındaydı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hem sanayicilerimiz hem de vatandaşlarımız için daha düzenli ve güvenli bir ulaşım imkânı sağlanacak” dedi.