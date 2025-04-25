Kadınlar Bölgesel Voleybol Ligi Final Grubu heyecanı Tokat’ta başladı. Çorum Arenaspor ilk maçında Samsun Volley Team takımını yenerek gruba iddialı bir başlangıç yaptı.

Tokat Hüseyin Akbaş Spor Salonu’nda oynanan final grubu ilk maçında Çorum Arenaspor ile Samsun Volley Team takımları karşılaştı. Maça çok etkili başlayan Samsun temsilcisi hücamdaki etkili oyunu ile 18-13 üstünlüğü yakaladı.

Bu sayıdan sonra savunmasını yükselten ve hücumda daha etkili olan Arenaspor Sultanları peş peşe 12 sayı alırke rakibine bu bölümde sadece bir sayı verdi ve seti 25-19 kazanarak 1-0 üstünlüğü yakaladı.

İkinci sette oyuna ilk seti kazanmanın verdiği monalle başlayan Arenaspor baştan sona kadar üstün bir çıkardığı seti 25-17 alarak 2-0 öne geçti.

Üçüncü sette rakibi önünde güzel bir oyun sonunda 25-17 kazanan Arenaspor ilk maçı 3-0 kazandı.

Temsilcimiz bugün grupta ikinci maçında saat 18’de Amasya Şehzadeler Voleybol ile karşılaşacak. Bugün saat 16’da oynanacak ilk maçta ise Samsun Volley Team takımı ise Sivas Pars Akademispor takımları karşılaşacak.