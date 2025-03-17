Osmancık Belediyespor voleybol takımları sporcu antrenör ve yönetim kurulu üyeleri iftar yemeğinde bir araya geldiler.

İlçede düzenlenen iftar yemeğine Osmancık Belediyespor Başkanı Emrah Tüysüz ve Yönetim Kurulu üyeleri ile antrenör Ümit Gökgöz ve yıldız, genç ve A takım sporcuları katıldılar.

Yemekte bir konuşma yapan Osmancık Belediyespor Başkanı Emrah Tüysüz sezon boyunca gösterdikleri performans ve elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik ederek önümüzdeki sezonda daha büyük başarılar için çalışmalarla devam edeceklerini söyledi.

Toplantıda ayrıca yıldız ve genç takımların önümüzdeki günlerde Çorum’u temsil edecekleri grup maçlarının planlaması ile birlikte A takımın yeni sezon planlaması hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.