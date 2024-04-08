Osmancık İlçe Spor Salonu’nda yapılan Kulüplü Yıldız Kızlar Voleybol grup birinciliğinde Osmancık Belediyespor ikinci maçında Çankırı Birlikspor’u 3-0 yenerek grup birincisi olarak yarı finale yükseldi.

Maça çok iyi başlayan Osmancık Belediyespor rakibi önünde etkili oldu ve ilk seti 25-10 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette Çankırı Birlikspor savunmayı yükseltti ve etkili oldu ancak Osmancık Sultanları bu setide 25-17 kazanarak 2-0 öne geçti.

Üçüncü sette etkili olan Çankırı Birlikspor maça ortak olmak için mücadeleyi yükselti ve son bölüme kadar başa baş geçen bir mücadele sonunda seti 25-23 maçıda 3-0 kazanan Osmancık Belediyespor grup birincisi olarak yarı final grubuna yükseldi.