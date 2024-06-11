11 yıldır Ulukavak Mahallesi Adnan Özejder Caddesi numara 7 adresinde hizmet veren Sündüs Butik, bayrama özel ürünleriyle Çorum halkının hizmetinde.

Ali Koçak'ın sahibi olduğu Sündüs Butik, etek, anne buluzları, çamaşır, çorap, tuhafiye, abiye, çocuk giyim, pijama takımları, terlik ve ayakkabı çeşitleri ile bayram öncesi müşterilerini bekliyor.

Bayrama özel indirimler yaptıklarını belirten firma sahibi Ali Koçak, büyük beden kıyafet çeşitlerini ve tüm ürünlerdeki bayram fırsatlarını görmek için tüm Çorum halkını ve müşterilerini mağazasına davet etti.