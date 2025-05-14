Çorum'un Sungurlu Belediyesi, Anneler Günü'nü açık hava reklam tabelalarına astığı, üzerinde annelerin sık kullandığı sözlerin yer aldığı afişlerle kutladı.

Belediyeye görevlileri, ilçe merkezindeki açık hava reklam tabelalarına "Terlik geliyor terlik", "Tamam, tamam ekmeği ben alırım", "Babası kılıklı", "Hasta ol da bak ben sana ne yapıyorum", "Karne zamanı görüşürüz", "Nereye koyduysan oradadır", "Akşam yatmak bilmiyorsun, sabah kalkmak bilmiyorsun", "Yemezsen arkandan ağlar", "Evde yapsam yemezsin", "Ben senin iyiliğin için söylüyorum", "Hizmetçiniz var sanki", "Anneye cevap verilmez", "İyi bir şey olsa öğrenmezsin zaten", "Bırak artık şu telefonu elinden", "Sen gitme arkadaşın bizde kalsın" yazılı pankartlar astı.

Belediye Başkanı Muhsin Dere'nin kutlama mesajının da yer aldığı afişler, vatandaşlara tebessüm ettirdi.

Dere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annelerin yüzünde bir tebessüm oluşturabilmek için böyle bir çalışma yaptıklarını belirterek bütün annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

İlçede yaşayan Gönül Ovan, ilanları gördüğünde mutlu olduğunu belirterek "Billboardları gördüğümüzde annelerimiz aklımıza geldi. Biz annelerimiz bize nasıl davrandıysa yavrularımıza öyle davrandık. Anne olmadan anlayamıyorsunuz anneliğin kıymetini. Billboardları gördüğümüzde çocuklarımıza yaptığımız davranışlarımız gözümüzün önüne gelip gülümsedik." dedi.

Afişler çocuklardan da ilgi gördü.

Asel Yaldıran, Nejla Yaldıran ve Miray Emrali isimli üç arkadaş, afişleri gördüklerinde kendi annelerini hatırladıklarını söylediler.