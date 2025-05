Eğitim Bir Sen Çorum 1 Nolu Şubesi düzenlendiği programla Anneler Gününü kutladı.

Çorum Turizm Otelcilik ve Uygulama Okulunda gerçekleştirilen programda konuşan Eğitim Bir Sen Çorum 1 Nolu Şube Kadın Komisyonu Başkanı Şükriye Gökgöz, "Sevginin, şefkatin zirvesi; fedakârlığın ve merhametin abidesidir "anne". Koşulsuz ve sınırsız sevgi; saygı, şefkat, sabır ve fedakârlık gibi en yüce duyguları ruhunda barındıran huzur ve mutluluğun anahtarıdır. En kıymetli varlıklarımız, baş tacımız annelerimiz bizi millet yapan değerlerimiz ile aile ve toplum hayatımızın temel taşıdır. Varlıklarında her mevsim bahar, yokluklarında ruhumuz her an onları arar. Allah'ın rahmetinin en güzel tecellisidir annelerimiz. Başta şehit ve gazilerimizin anneleri, Gazze, Filistin ve Doğu Türkistan’da zulme uğrayan annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Gününü kutlarız” dedi.

Eğitim Bir Sen Çorum 1 Nolu Şube Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı İlhan Akbaş ise Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Kadınlar Komisyonunun düzenlediği Anneler Günü kahvaltısına katılan tüm kadın üyelere ve Kadın Komisyonu Başkanı Şükriye Gökgöz ve yönetimine teşekkür etti.