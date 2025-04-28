Sungurlu Belediyesinden yapılan açıklamada belediye tarafından dikilen ağaçlara zarar verilmemesi istendi.

Daha yeşil bir Sungurlu için ilçe merkezinde dikilen ova akçaağaç ve süs armudu ağaçlarına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildiğinin belirtildiği açıklamada, “Gerek milli servet olması açısından gerekse de yaşanabilir bir geleceğe ulaşmak adına çok büyük önem arz etmektedir. Değerli hemşehrilerimizden ağaçlarımıza sahip çıkmanızı destek rica ediyoruz. Unutmayalım Sungurlu bizim evimiz, ağaçlar ise geleceğimizdir” denildi.