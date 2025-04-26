Sungurlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü halk sağlığını tehdit eden sinek, sivrisinek ve larvalara karşı ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ekipler, periyodik aralıklarla tüm mahallelerde ilaçlama çalışması yapıyor.

17 mahallede belirli bir program dahilinde ilaçlama çalışmaları yürüten ekipler, havaların ısınmasıyla birlikte cadde ve sokaklarda günün belirli saatlerinde araç üstü ve mobil araçlarla ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ilaçlama çalışmalarının yaz dönemi boyunca devam edeceği belirtildi.

