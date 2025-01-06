2. Amatör Küme şampiyonu Sungurlu Belediyespor kupasını aldı.

Bu sezon oluşturduğu güçlü kadrosu ile ligdeki 13 maçını da kazanarak haftalar önce 1. Amatör Küme’ye yükselmeyi garantileyen Sungurlu Belediyespor 14. maçındaki rakibi Kargıserispor çıkmadığı için hükmen galip geldi ve cumartesi günü düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı.

İlçe futbol sahasında düzenlenen kupa törenine Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yetik, Sungurlu Belediyespor Başkanı Ahmet Haşim Özsaray ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aktaş ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı katıldı.