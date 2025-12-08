Köyler arası futbol turnuvasında heyecan hafta sonu oynanan 24 maçla başladı.

Turnuvanın başlama vuruşunu ASKF Başkanı Ferhat Arıcı yaptı.

Arıcı 1. grupta oynanan Eskice Köyü ile Arissa Tanrıvermiş FK ile açılışı yapılan turnuvanın başlama vuruşunu yaptı. Turnuvanın ilk hafta maçına Çitli Köyü takımı anlamlı bir pankart ile çıkarak Gazze’de yapılan zulmü kınadı.

Cumartesi günü Mimar Sinan ve Nazmi Avluca sahalarında oynanan turnuvada ilk günde alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup: Tanrıvermiş FK- Eskice FK: 2-6. Beyözü Aykat FK - Saraylı Köyü FC: 0-3. 2. Grup: Delilerspor- Avvalık Köyü: 4-0. Kızılhamza Çankaya Turizm- Boğabağı Köyü: 2-4. 3. Grup: Çalyayla Köyü- Ovasaray: 0-4. Konaklı FK- Tatar Futbol Kulübü: 2-5. 4. Grup: Çatakspor- Kışla Deresi: 4-0. Kargıköyü - Elvançelebi: 2-1. 5. Grup: Şeyhlerspor- Karahacipspor: 2-2, Düvencispor- Çitli FK: 1-0. 6. Grup: Ağaççamı Köyü- Çopraşıhspor: 1-1. Bayat Köyü- Bekişspor: 6-3