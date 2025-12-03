Sungurlu Belediyespor voleybol takımında mecburi ayrılık. Bu sezon başında Sungurlu Belediyespor’a transfer olan ve ligde 12 hafta maçında forma giyen Salih Özdemir Beden Eğitimi öğretmeni olarak atanmasının ardından veda mesajı yayınladı. Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sungurlu’da kaldığı süre içerisinde kendisine büyük destek verenlere teşekkür etti. Özdemir paylaşımında şunları söyleri:

‘Beden Eğitimi öğretmeni olarak atandığım için Sungurlu Belediyespor kulübü ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemi fesh ettim. Bana her zaman evimde hissettiren ve desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanı Muhsin Dere, Kulüp Başkanı Ahmet Haşim Özsaray ve değerli hocaların Mustafa Özdemir., Emre Özyurdakul ve Okan Demirbaş’a çok ama çok teşekkür ederim. Umarım istediğimiz ve hak ettiğmiz efeler ligine çıkacağız. Sakatlıksız başarılı bir sezon diliyorum,. kalbim sizinle sağlıcakla kalın’ veda mesajı yayınladı.

Sungurlu Belediyespor yönetimi ise tecrübeli sporcunun vedasını sosyal medya hesabından paymaştı. Kulüpten yapılan açıklamada ‘Profesyonel oyuncumuz Salih Özdemir’in Beden Eğitimi Öğretmeni olarak ataması gerçekleştiğinden dolayı kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı fesh etmiştir.

Takımımızda görev yaptığı süre içerisinde göstermiş olduğu önemli çalışmalardan dolayı sporcumuza teşekkür eder eğitim hayatında sağlık ve başarılar dileriz’ denildi.