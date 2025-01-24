Erkekler Voleybol 2. liginde play-off mücadelesi hakkı kazanan Sungurlu Belediyespor’un rakipleri belli oldu.

7-9 Şubat tarihlerinde Eskişehir’de yapılacak olan play-off yarı final grubunda Sungurlu Belediyespor Anamurspor, Gölcük Belediyespor ve Mado Maraşspor veya Pema Koleji takımlarından birisi ile final grubuna yükselmek için mücadele edecek.

Hafta içi maçında ligin namağlup takımı TVF Spor Lisesi’ne 3-1 yenilen Sungurlu Belediyespor pazar günü Yıldızlar Topluluğu All Star maçı ile ligi tamamlayacak.

Bu maçın ardından beş gün izin yapacak olan Sungurlu Efeleri 1 Şubat cumartesi günü Sungurlu’da toplanarak beş günlük kamp yapacak.

Antrenör Mustafa Özdemir kamp döneminde Ziraat Bankkart, Maliye Voleybol ve TVF Spor Lisesi ile üç hazırlık maçı yaparak play-off’lara hazırlanacaklarını söyledi.

6 Şubat’ta Eskişehir’e giderek akşam yapacağı antrenmanın ardından 7 Şubat’ta ilk maçta Gölcük Belediyespor ikinci maçta en iyi dördüncü olarak gelecek Mados Maraş veya Pema Kolejiile son maçta ise pazar günü Anamurspor ile karşılaşacak olan Sungurlu Belediyespor ilk iki içinde yer alarak hemen ardından yine Eskişehir’de yapılacak olan finallerde 1. lige yükselme maçlarında mücadele edecek.

Antrenör Mustafa Özdemir, Belediye Başkanı Muhsin Dere’nin hedefi 1. lig olarak belirlediğini bu doğrultuda iki eksik mevkileri için transfer yapacaklarını belirterek Muhsin Başkan’a teşekkür etti. Maç sonunda sporcu ve teknik heyet ile görüşen Muhsin Dere verdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti. Dere, futbolda Çorum FK’nın 1. ligde olduğunu voleybolda da Sungurlu’nun 1. lige yakışacağını söyledi ve zorlu maçlarda başarılar diledi.