Sungurlu Fen Lisesi'nde 2023/2024 eğitim öğretim yılı 12. sınıf öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Programa çok sayıda veli, öğretmen ve öğrenci katılırken, Okul Müdürü Oğuzhan Koç açılış konuşmasında, tüm öğrencileri, öğretmenleri ve velileri kutladı, 8 Haziran'da yapılacak olan YKS'de tüm öğrencilerine başarılar diledi.

Dönem birincisi olan 12/A sınıfı öğrencisi Berkay Ahıska mezuniyet kütüğüne ismini çakarken, yaptığı kısa konuşmasında; okul idaresine, öğretmenlerine ve ailesine teşekkür etti, tüm mezun olan arkadaşlarına da YKS'de başarılar diledi.

Program ailelerle fotoğraf çekimi, kep atma töreni ve müzik eğlencesi ile son erdi.