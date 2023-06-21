MURAT KARASU

Sungurlu Belediye Başkanı Abdülkadir Şahiner, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulnarak ilçenin sorunlarını içeren bir dosya sundu.

Ziyarette Başkan Şahiner’e yardımcısı Bahri Sezen, İYİ Parti İl Genel Meclis Üyesi Ercan Şahin ile Belediye Meclis Üyesi Mesut Özsaray eşlik etti.

Milletvekili Yusuf Ahlatcı’ya hayırlı olsun dileklerini ileten Şahiner, ziyaretle ilgiliyi şu açıklamayı yaptı:

“Hiç kullanmadığımız halde 84 milyon borçlandığımız Kırıkkale-Sungurlu su hattı projesinin iptali. Diğ ve Kırankışla barajlarının tamamlanması. Diğ ve Budaközü derelerinin ıslah edilmesi. Yol boyu güzergahında bulunan arsaların ticari alana açılması. Valilik tarafından ilçemize uygulanan haksızlığın ortadan kaldırılması ve EDS'nin hayata geçirilmesi (aylık 2 milyon TL gelir kaybı). Üst yapı çalışmalarına başlanılması konularını içeren dosyamızı teslim alan ve Sungurlu'nun menfaatine olan her konuda yanımızda olacağının sözünü veren sayın milletvekilimize ilgisinden ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum.”