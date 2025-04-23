Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kaymakamlık koltuğunu temsili olarak Mehmetçik Ortaokulu öğrencisi Mihriban Akdemir’e devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Mehmetçik Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Mihriban Akdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, Okul Müdürü Gülhan Bükme ile birlikte Kaymakam Mutlu Köksal’ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Köksal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında öğrenci Mihriban Akdemir’e makamını devretti. Temsili görev devri sırasında Kaymakam Köksal, Mihriban Akdemir’in duygu ve düşüncelerini dinledi.

Köksal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak Akdemir’e hediye verdi.