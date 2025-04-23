Çorum’da mobilya sektöründe yaklaşık 20 yıldır hizmet veren Özbey Mobilya, 2025 yılı trend ürünlerini görücüye çıkardı.

Düğün sezonun açılmasıyla birlikte ev dizayn ürünleri ve düğün eşyalarında elden yada kredi kartına 24 aya varan taksit imkanı sağladıklarını belirten Özbeyler Mobilya sahibi Yusuf Bozdemir, evini yenileyecekler veya düğün yapacakların bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğini söyledi.

Özbeyler Mobilya olarak yıllardır Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi numara 53/A (Endüstri Meslek Lisesi karşısı) adresinde kaliteli ve hesaplı ürünleriyle Çorum halkına hizmet verdiklerini aktaran Bozdemir, mobilya sektöründe en çok tercih edilen firmalardan biri haline geldiklerini ifade etti.

HEM ELDEN HEM DE KREDİ KARTINA 24 AY TAKSİT İMKANI

Bu kapsamda 20.yıla özel 2025 yılı trend ev eşyaları ve mobilyalarda hem elden hem de kredi kartına 24 aya varan taksit imkanı başlattıklarını belirten Bozdemir, “Özbeyler Mobilya olarak geniş ürün yelpazemizle her kesime ve her bütçeye uygun ödeme koşulları sunmaktayız. Yılların verdiği kalite ve güvenle, evlenecek ve evini yenileyeceklerin tercih ettiği mağazamız, müşterilerimizin A’dan Z’ye tüm ev ve iş yeri ihtiyaçlarını karşılamakta. Ayrıca, beğendikleri ürünlerde bütçelerine uygun ödeme seçenekleri sunuyoruz. Hem elden hem de kredi kartına 24 aya varan taksitlerimiz mevcut” dedi

ÖZBEYLER GARAJE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE HİZMET VERİYOR

Özbeyler olarak ayrıca Çorum halkına otomotiv sektöründe de hizmet verdiklerini dile getiren Bozdemir, Özbeyler Garage olarak ‘Siz hayal edin, biz tasarlayalım’ sloganıyla BMW marka her türlü araçları dizaynını ve restorasyonunu yaptıklarını kaydetti.

Oto iç ve dış dizaynında sadece BMW markası üzerine hizmet verdiklerini belirten Bozdemir, ayrıca oto alım-satım yaptıklarını söyledi.

Bozdemir, BMW marka araçlarını baştan yaratmak isteyen herkesi Gülabibey Mahallesi Bağcılar 4.cadde numara 40/B adresine beklediklerini ifade etti.