Türk Kızılay Çorum Kan Bağışı Merkezi tarafından Sungurlu’da düzenlenen kan bağışı kampanyasına ilçe kaymakamı Mutlu Köksal destek verdi.

Atatürk Meydanı'nda devam eden Kızılay'ın kan bağış kampanyasına destek olmak için kan bağış noktasını ziyaret eden Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, görevlilerden bilgi aldıktan sonra kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi.

Sungurlu Kızılay Şubesi Başkanı Kerim Mandıralıoğlu, "Bizleri yalnız bırakmayan İlçe Kaymakamımız Mutlu Köksal'a Sungurlu Kızılay Şubesi olarak teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.