Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarını açıkladı.

Sungurlu’nun İlçe Merkez nüfusu 32 bin 491’den, 32 bin 31’e düşerek 460 kişi azaldı.

48 bin 296 olan genel nüfus ise 49 bin 86’ya çıkarak 796 kişi arttı.

Yayınlanan sonuçlara göre, 25 bin 1’i erkek, 24 bin 85’i kadın olmak üzere Sungurlu’nun genel nüfusu 49 bin 86 olarak açıklandı.

Merkez nüfus ise 16 bin 391’i erkek, 15 bin 640’ı kadın olmak üzere toplam 32 bin 31’den oluştu. Köy nüfusu ise 8 bin 610’u erkek, 8 bin 445’i kadın olmak üzere toplam 17 bin 55 olarak açıklandı.