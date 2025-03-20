Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kaymakam Mutlu Köksal, OSB'nin büyümesi ve gelişmesi için her türlü çalışmanın yapıldığını söyledi.

Kaymakam Mutlu Köksal, OSB’de yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Altyapı çalışmaları ve bozulan yolların onarımı için başlatılan çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Kaymakam Mutlu Köksal, “Zemin hazırlığının büyük bir titizlikle yürütüldüğü projede, yolların sağlam ve dayanıklı olabilmesi için zemin yerine göre 1 veya 2 metre kazılarak uygun dolgu malzemesi seriliyor. Bu sayede yol yüzeyinin uzun ömürlü olması hedeflenirken, yağmur suyunun da yer altına kolay geçişi sağlanıyor. Proje kapsamında OSB’nin ana caddelerinin yollarını yenileyeceğiz. Diğer taraftan içme suyu hattını komple yeniledik. Bölgedeki ulaşım ve altyapı sorunlarının çözüme kavuşturulması için başlatılan çalışmalar kısa sürede tamamlanacak” dedi.

OSB'nin büyüme ve gelişme hedeflerine ulaşabilmesi için bu tür altyapı yatırımlarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Kaymakam Köksal, kilitli parke döşeme işleminin tamamlanmasıyla birlikte, sanayi bölgesinin hem estetik hem de fonksiyonel açıdan daha modern bir yapıya kavuşacağını ifade etti.

OSB’ye yatırım yapmak için çok sayıda başvurunun olduğuna dikkat çeken Kaymakam Köksal, başvuruları titizlikle inceleyerek, bölgeye en uygun projelere öncelik verdiklerini ifade etti.

Kaymakam Köksal, OSB’de kadın istihdamının artırılmasına yönelik projeleri hayata geçireceklerini belirtti.

Organize Sanayi Bölgesinin genişlemesi için geçen yıl Haziran ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvuruda bulunduklarını kaydeden Mutlu Köksal, bölgenin 8 bin dönüm daha genişlemesi için başlatılan çalışmaları yakından takip ettiklerini vurguladı.

OSB idari binasının projesinin tamamlandığını ve yakında ihalesinin yapılacağını ifade eden Kaymakam Köksal, OSB’nin girişine bir nizamiye yapmayı planladıklarını, diğer taraftan da jandarma binasının inşaatına yakında başlanacağını ifade etti.